'Prikkelvrije' kermis voor iedereen

Een kermis zonder prikkels is toch helemaal geen kermis?

,,De kermis heeft inderdaad zijn charme, maar voor mensen met epilepsie of autisme is dat vaak geen optie. Alle flikkerende lampen en harde geluiden kunnen zij niet aan. Daarom staan wij voor een kermis zonder die prikkels. Zodat iedereen kan genieten van de kermis.''



En hoe ziet dat eruit?

,,Het hoeft geen saaie bedoening te worden. Alleen de flikkerende lampen en harde geluiden die door elkaar heen klinken moeten dan uit. Maar er is uiteraard wel ruimte voor een rustig muziekje. En als we het overdag organiseren hebben we de lichten niet eens nodig.''



Maar de attracties zijn toch ook best druk?

,,Ja dat klopt. Er moet worden ingeschat welke attracties wel en niet geschikt zijn. De een kan wel in een drukke attractie en de andere vindt het misschien wel leuk om gewoon eendjes te vissen of deel te nemen aan de andere activiteiten op de kermis die wat minder heftig zijn.''



Altijd zonder prikkels?

,,Nee, het zou dan gaan om twee uur per week. De kermis in Zoetermeer is twee keer in het jaar één hele week. Daarvan kunnen toch wel twee uurtjes worden ingeruimd voor een prikkelvrije kermis?''



Wanneer weten we meer?

,,Maandag wordt het in de raad besproken. Wij willen dat het permanent wordt opgenomen en we hebben al veel positieve reacties gehad.''