Priscilla durft na Idols-drama na 15 jaar weer te zingen: ‘Ze straalde als ze me zag, hoeveel pijn ze ook had’

Priscilla Boutier zingt sinds een jaar of drie. Wie haar hoort, vraagt zich af waarom ze daar niet eerder mee is begonnen. Dat was ze ook. En dat was ook meteen de reden om jarenlang niet meer naar de microfoon te grijpen. ,,Ik was een jaar of 18, 19 en ik deed mee aan Idols 2. Na afloop van mijn optreden was het commentaar dat mijn Engels niet goed genoeg was en mijn uitstraling deugde ook al niet”, vertelt de nu 36-jarige Zoetermeerse. ,,Ik had een oude gitaarversterker waar ik over zong. Die heb ik toen maar aan mijn moeder gegeven.”