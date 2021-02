Privéleven agenten steeds meer in het geding, politie moet collega’s beveiligen

OM herhaalt hoge strafeisen voor moordaan­slag op Zoetermeer­se advocate: ‘Aanslag op de rechts­staat’

10 februari Het Openbaar Ministerie eist ook in hoger beroep hoge straffen tegen twee verdachten van de moordaanslag in 2017 op een advocate in Zoetermeer. De aanklager van het OM eiste woensdag bij het gerechtshof in Den Haag een celstraf van twaalf jaar tegen Yassine D. (23) uit Amsterdam en een celstraf van tien jaar tegen Marwan I. (23).