Pronken met bijna dertig oldtimers

De Oldtimerdag, morgen in Zoetermeer, is voor Bert Roubos een mooie gelegenheid om weer even met zijn Packards te pronken. Hij is dol op deze 'Amerikaanse Rolls Royces'.

Liefde voor auto's heeft hij altijd gehad, maar niet zozeer voor oudere modellen. ,,Wat moet je met die oude zooi?" zei hij weleens gekscherend tegen een vriend. Toch werd ook Bert Roubos aangestoken door het oldtimer-virus. En dan is er geen weg meer terug. Inmiddels begint zijn voormalige bedrijfsruimte aardig vol te raken.

Roubos bouwde zijn vermogen op met de verkoop van snacks, die ons land en gebieden daarbuiten veroverden. Toen er een bedrijfsruimte vrij kwam, besloot hij zich toe te leggen op het verzamelen van klassieke auto's. ,,Er kwam een oude Opel Kadett voorbij, het merk dat mijn vader vroeger reed. Ik besloot hem te kopen om in originele staat te herstellen." Op veilingsite Catawiki zag Roubos een mooie Chevrolet uit 1952 en ook dit exemplaar werd aangeschaft. ,,Toen de verkoper belde om hem af te leveren, vroeg hij me waarom ik de Packard uit 1950 niet gekocht had. Ik zei: als hij zo bijzonder is, neem die dan ook maar mee."

Liefde

Het was het begin van een intense liefde voor dit merk. ,,Ik had al twee Jaguars en een Rolls Royce, maar kreeg de tip over te stappen op Amerikaanse merken. Die zijn minder gecompliceerd qua techniek en gemakkelijker te onderhouden." Roubos voegde de daad bij het woord en kocht daarom beide auto's. Toen merkte hij tijdens het rijden al snel het verschil tussen de Chevrolet en de Packard. ,,Packards rijden veel comfortabeler. Ze waren destijds de Rolls Royces van Amerika. De slogan van het bedrijf was niet voor niets Ask the man who owns one (vraag het de man die er een bezit, red.). Ik besloot me op dit merk toe te leggen en wilde zoveel mogelijk modellen in mijn verzameling."

Volledig scherm Roubos koopt alleen exemplaren die in goede staat verkeren. © Ron Jenner Fotografie

Roubos en zijn vrouw reizen graag en bezochten al vaker Amerika. ,,Tijdens een van die reizen bezochten we de overblijfselen van de Packard-fabriek in Detroit, zeg maar de geboortegrond van het merk. Echt een bijzondere plek. Toen we daar stonden, besefte ik: hier rolden ze tot 1956 een voor een van de productielijn." Tijdens deze reis werd ook de Proving Grounds in Detroit bezocht. ,,Hier werden de auto's aan een praktijktest onderworpen voor ze werden verkocht. Met een van de exemplaren die ik daar kocht, heb ik zelf een stuk over het circuit gereden. Echt een heel bijzondere ervaring."

Rondreis

Naar sommige modellen gaat Roubos gericht op zoek. Toch kan een exemplaar soms ook volkomen onverwachts op zijn pad komen. ,,Tijdens een rondreis door Amerika kwamen we in St. Louis drie mooie Packards tegen. Die kon ik echt niet laten staan."

Door al deze aankopen groeide zijn verzameling in een snel tempo. ,,Ik heb nu een kleine dertig stuks verzameld in amper drie jaar tijd." Toch blijft Roubos ondernemer en is niet elke aankoop vanzelfsprekend. ,,Ik kan helemaal gelukkig worden als ik een ontbrekend exemplaar tegenkom, maar blijf tegelijkertijd wel mijn hoofd erbij houden. De auto moet in goede staat verkeren en ik moet er zelf niet veel aan hoeven doen."

Eenmaal in Nederland krijgen ze een goede poetsbeurt en worden ze in een speciale coating gezet. Daarna mogen ze schitteren in de privécollectie.

Uitzondering

Zijn vrouw Louise heeft meer met schoenen dan met auto's. Toch hebben de reizen ervoor gezorgd dat ook zij gevallen is voor de Packard. ,,De meeste auto's zijn voor mij te groot om in te rijden, maar er is een uitzondering; de Packard Eight RS Coupe uit 1934. Een prachtig exemplaar waarin ik precies bij de pedalen kan. Het is een van onze pronkstukken. Ik zeg dan ook altijd dat dit 'mijn' Packard is." Al is de collectie niet voor iedereen vrij te bezoeken, regelmatig gaan Bert en Louise Roubos op stap met andere Packard-liefhebbers of organiseren zij een leuke bijeenkomst. Zo kunnen ook anderen van de bijzondere modellen genieten. ,,Ik laat elke auto op kenteken te zetten zodat er altijd mee gereden kan worden, bijvoorbeeld bij de toertocht van de Zoetermeerse Oldtimerdag."

Bij elke rit kan de familie Roubos rekenen op veel belangstelling.