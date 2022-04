PvdA: Waar ging 1,8 miljoen voor cultuur naar toe?

Blue Marlins zorgt voor aardver­schui­ving in de zwemwereld: ‘Een mooi staaltje Haagse bluf’

Een aardverschuiving in de hoogste zwemcompetitie van Nederland is aanstaande. Blue Marlins uit Den Haag-Rotterdam verdedigt zondag in het Hofbad haar sensationele voorsprong in de eredivisie zwemmen. Met het behalen van het kampioenschap doorbreekt Blue Marlins de jarenlange hegemonie van PSV en Dolfijn. ,,Het kan niet meer misgaan.”

21 april