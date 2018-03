PVV-lijsttrekker plaatst zich met nazi-naam in dubieuze hoek

Die­ren­voed­sel­bank helpt veel meer baasjes

19 maart Het aantal huisdiereigenaren dat hulp krijgt van de Dierenvoedselbank in Zoetermeer is in een paar jaar tijd flink gestegen. Eén keer in de twee weken krijgen 175 huishoudens voer voor hun katten, honden, knaagdieren en zelfs vogels.