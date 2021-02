Rakesh wil festivalseizoen redden met coronaproof feestterrein: ‘Er is in ieder geval hoop’

Golfbrekers Van livemuziek bij een uitvaart tot valentijns­lied aan de deur

1 februari Vandaag in de rubriek Golfbrekers: Koos Sekrève en Jolentha Zaat, alias duo Komfort & Joy. Ze treden op tijdens uitvaarten om toch te kunnen zorgen voor livemuziek in plaats van een cd’tje. En niet alleen in Westland, waar ze vandaan komen, maar ook elders in de regio.