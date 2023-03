Ravage op A12 bij Zoetermeer: automobilist klapt met hoge snelheid op actiewagen

Gewonden en auto over de kop bij ongeluk op A12, snelweg bij Zoetermeer weer open

Bij een ongeluk op de A12 zijn meerdere gewonden gevallen en is een auto op de kop beland tussen Zoetermeer en Nootdorp. Ten minste één persoon is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De A12 van Utrecht naar Den Haag is zo’n anderhalf uur afgesloten geweest. De weg is inmiddels weer open, meldt de ANWB.