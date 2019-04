Razende reporter Rómeycia (9) uit Zoetermeer wint jeugdjournaalwedstrijd, maar wil liever zangeres worden

Een pittig gesprek met de kersverse winnares van de NOS Jeugdjournaalwedstrijd, aan de keukentafel in haar ouderlijk huis in Zoetermeer. Het gaat over stukjes schrijven, over reportages maken en over mensen interviewen. Over de dagelijkse kost van een journalist dus. De vragen volgen elkaar in rap tempo op. ,,Wat schrijft een journalist zoal?‘’ Verhalen natuurlijk... ,,Wat voor verhalen?‘’ Over de mensen aan wie je de vragen stelt... ,,En wat voor mensen zijn dat?‘’ Mensen die iets hebben meegemaakt... ,,En wat hebben die mensen dan meegemaakt?” Dat kan iets verdrietigs zijn, of iets leuks... ,,Stel dat het iets leuks is, wat kan dat dan zijn?''