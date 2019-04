Recordpoging: honderden teckels komen naar Zoetermeer voor groepsfoto

Patricia Tjepkema weet nog goed hoe het inmiddels tot ver over de landsgrenzen geroemde evenement ontstond. Als ideetje van een stagiair die zes jaar geleden in haar dierenwinkel ’t Dierenparadijs kwam werken. ,,De stagiair moest een evenement met een hondenras organiseren. Dat werden dus teckels.”

Op die eerste Dag van de Teckel bezochten zo’n 75 teckels en hun baasjes de Dorpsstraat. De Dag van de Teckel groeide uit tot een begrip en dat vertaalde zich in een flinke toename van het aantal bezoekers: ,,Vorig jaar hadden we zelfs 500 teckels over de vloer”, vertelt Tjepkema. Die kwamen niet alleen uit Nederland, maar ook uit België, Frankrijk, Duitsland, Engeland en Oostenrijk. ,,De hele Dorpsstraat was veranderd in een teckelstraat.”