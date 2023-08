Onrustige woning­markt leidt tot giftige cocktail voor zoekende studenten

Een studentenkamer vinden is de komende tijd nóg lastiger dan het al was. Onrust op de woningmarkt, een groeiend aantal internationale studenten en de herinvoering van de basisbeurs: het lijkt een giftige cocktail voor woningzoekende studenten. Den Haag zet in op de hospita.