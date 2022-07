Remko (49) redde tientallen levens: ‘Ik vroeg mezelf af: kom ik hier ooit nog levend weg?’

Het was snikheet, meer dan veertig graden. Door de uitrusting en de blauwe helm op het hoofd van Remko de Bruijne gutste het zweet van zijn lijf. Bovendien had hij al dagen te weinig gegeten en gedronken. Vanwege die zomerhitte in Srebrenica deed hij even zijn helm af en viel achterin de bus in slaap. ,,Ik schrok wakker, omdat de bus te veel heen weer schommelde”, vertelt De Bruijne. ,,Toen ik uit het raam keek, was het al te laat. We kwamen aan bij een zogeheten killfarm. Aan de rechterkant stond een boerderij met daarvoor acht mannen in zwarte uniformen met witte doodshoofdemblemen. Aan de andere kant lagen stapels met kleding langs een riviertje.”