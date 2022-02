Respect, De Voorde laat het op achttien manieren zien

En, hoe ziet respect er uit?

,,We vroegen het achttien kunstenaars en we kregen achttien verschillende werken. Je kan niet zeggen dat het eenheid uitstraalt, behalve dat ze állemaal een positieve boodschap geven. Ze zijn allemaal mooi. Het respect kan zitten in het gebruik van fragiel porselein zoals door Frode Bolhuis, die in de eenzame coronatijd kleine figuurtjes maakte. Of in de grote staande leren beelden van Marjolijn Mandersloot, je krijgt vanzelf respect voor het materiaal. Spoken word artist Amara van der Elst die vorig jaar indruk maakte met haar voordracht tijdens dodenherdenking op de Dam spreekt eigen werk in. We geven aan de bezoeker een stickervel mee om de beelden te beoordelen.”