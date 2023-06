Restanten roemruchte Club Magnum gaan maandag plat

Wie op Club Magnum schoot blijft een mysterie, Rowendy B. (29) wegens gebrek aan bewijs vrijgespro­ken

Rowendy B. (29) is niet de man die in het zwart gekleed kogels loste op Club Magnum, oordeelt de rechter. Wel moet hij negen maanden de cel in voor het bezit van een vuurwapen en munitie, die hij verstopte in een bloempot.