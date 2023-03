Rianne is al 20 jaar samen met haar vakantieliefde: 'Ik dacht dat het niets serieus kon worden'

Bella Italia

Rianne Boensma groeit op in een dorpse omgeving in Limburg. Op 21-jarige leeftijd gaat ze samen met een vriendin voor drie weken naar Italië. ”We wilden echt even de bloemetjes buiten zetten. Drie weken lang van het land genieten, lekker eten en veel avonturen beleven.” Rianne en haar vriendin reizen mee met een vakantieorganisatie voor jongeren. Niet eentje waar de nadruk ligt op bruinbakken in de zon en cocktails drinken, maar juist op sportieve activiteiten. ”Je kon je bijvoorbeeld opgeven om te klimmen, te abseilen of de Italiaanse grotten te ontdekken.”

Blond haar en blauwe ogen

Al aan het begin van de reis laat Rianne haar oog vallen op Jeroen: een knappe toerismestudent die mee is als sportbegeleider. ”Hij had blond haar en blauwe ogen. Ook zag hij er natuurlijk heel fit uit. Qua uiterlijk was hij helemaal mijn type.” Toch heeft Rianne in haar hoofd dat ze beter wat afstand kan bewaren. ”Ik dacht: zo’n jongen ziet elke paar weken weer een andere groep meisjes. Het heeft helemaal geen zin om daar iets mee te beginnen.”

Lees verder onder de foto>

Volledig scherm Jeroen en Rianne op de vakantie van hun ontmoeting © Privé

Sprong in het diepe

Toch bloeit er iets moois op daar in Italië. Jeroen weet op een bijzondere manier indruk te maken op Rianne. ”We deden aan canyoning: een bergsport waarbij je veel klimt, springt en abseilt. Op een gegeven moment moest ik van een vrij hoog punt afspringen. Dat vond ik doodeng. Op dat moment stond Jeroen daar beneden en hij wist me gerust te stellen. Hij heeft mij echt door dat moment heen gepraat en vertrouwen gegeven. Dankzij hem sprong ik letterlijk het diepe in.”

Quote Hij keek me aan en zei dat hij me écht heel leuk vond Rianne Boensma

Dansen op de tafel

Op één van de laatste avonden van de vakantie, realiseert Rianne dat het echt iets bijzonders is tussen haar en de knappe sportinstructeur. ”We hadden een feest met onze reisgroep en ik had heel uitbundig op de tafel staan dansen. Toen ik van de tafel af sprong, kwam Jeroen naar me toe. Hij keek me aan en vertelde me dat hij mij écht heel leuk vond,” herinnert Rianne zich. ”Ik besloot toen om er gewoon voor te gaan.” En zo komt het dat Rianne in augustus haar droomman ontmoette en in september al door hem werd uitgenodigd om de rest van het seizoen met hem in de Ardennen door te brengen. ”Ik heb meteen ‘ja’ gezegd. En een paar maanden later zijn we gaan samenwonen.”

Lees verder onder de foto >

Volledig scherm Rianne met haar gezin © Privé

’s Avonds in de metro

Een lange afstandsrelatie zien zowel Jeroen als Rianne niet zitten. ”Gelukkig was Jeroen daar heel ondernemend in. Via de vader van een vriend regelde hij een baan in Nederland en kort daarna vonden we een appartement in Den Haag.” Een klein jaar spendeert Rianne in de hofstad. ”Daar voelde ik me niet helemaal thuis. Ik was natuurlijk gewend aan een Limburgs dorp, Den Haag voelde enorm groot en druk. Ik vond het stadse aan de ene kant leuk, bijvoorbeeld wanneer ik een middagje ging winkelen. Er waren echter ook veel momenten waarop ik me minder op mijn gemak voelde. Bijvoorbeeld als ik ’s avonds laat met de tram naar huis moest reizen. Dan miste ik het dorpse.”

Droomhuis in Zoetermeer

Dan komen Rianne en Jeroen in Jeroens thuisplaats, Zoetermeer, terecht. ”Ik kende Zoetermeer vroeger alleen van naam, ik had er geen beeld bij. Toen ik er ging solliciteren bij een kinderdagopvang, voelde ik me daar echter meteen thuis. Hier werd ik zo warm verwelkomd, dat ik meteen wist dat ik er wilde werken.” Behalve een baan, vinden Rianne en Jeroen uiteindelijk ook een huis in Zoetermeer. Eerst in Seghwaert, later in Rokkeveen. ”Tijdens een wandeling kwamen we in Rokkeveen uit. Daar kwamen we een mooie straat tegen, waar ik een heel sterk gevoel bij had. Ik zei tegen Jeroen: dit zou écht een droomplek zijn. Een paar maanden later stond dit huis te koop.” Inmiddels zijn Rianne (41) en Jeroen (44) al ruim twintig jaar samen en hebben ze twee dochters: Tessa van 14 en Lieke van 11. Rianne: ”Italië blijft voor ons altijd speciaal, maar nu ontdekken we het land als gezin.”

Wie is de volgende Zoetermeerder van de week?

Heb jij ook een bijzonder verhaal over de liefde? Of ken je een Zoetermeerder die wij écht moeten interviewen? Laat het weten via zoetermeer@indebuurt.nl.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Zoetermeer. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!