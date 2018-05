Rijscholen blij om komst CBR naar Zoetermeer

Arjan van Holsteijn, eigenaar van Verkeerscentrum Zoetermeer, de grootste rijschool in de stad, is een tevreden man. Al twee van zijn leerlingen zijn in Zoetermeer afgereden, en met succes. ,,In Rijswijk kom je met zijn allen in een enorme ruimte waar 25 examinatoren zitten plus de kandidaten en hun instructeurs. Het is een kippenhok en de spanning is er te snijden’’, vindt Van Holsteijn. ,,Hier is het intiemer en gemoedelijker. Ik heb tot nu toe alleen maar positieve reacties gekregen.’’



Tuncy Cav, eigenaar van autorijschool Delfin in Delft en Den Haag, zegt zeker gebruik te gaan maken van het nieuwe centrum. ,,Het is een geschikte plaats. Wel wat verder weg, maar het is rustig, er zijn veel parkeerplekken en het is lekker dicht bij de snelweg. Het is ook fijn dat leerlingen nu kunnen kiezen waar ze willen afrijden.’’



Miranda van Biene, eigenaar van Traffic School Tempo in Den Haag vond het wel tijd worden, zegt ze. ,,In Rotterdam zitten al heel lang twee afrijdcentra. Een grote stad heeft dat nodig. Het was een gekkenhuis in Rijswijk.’’



Voor Sylvia Janssen, eigenaresse van autorijschool Sylvia in Naaldwijk, is Zoetermeer te ver. ,,Dan ben ik alleen maar aan het taxiën over die vreselijk drukke A4.’’ Toch vindt ook zij het fijn dat ze een andere optie heeft, mocht ze in de knoop komen.



Vooralsnog worden in het Zoetermeerse centrum tussen de 40 en 60 examens per dag afgenomen, maar het CBR wil in de toekomst meer examineren om aan de stijgende vraag naar rijbewijzen te voldoen.