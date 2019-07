Rijschool Aalbregt kijkt naar doorstart na faillissement

De rijschool van Ferry Aalbregt ging vandaag officieel failliet . De curator onderzoekt of een doorstart van de activiteiten van de verkeersschool alsnog mogelijk is. Ook wordt er gekeken naar de mogelijkheden van verkoop van onderdelen en wordt bezien wat er voor de gedupeerde leerlingen kan worden gedaan in samenwerking met andere rijscholen.

Na het faillissement meldden namelijk meer dan tweehonderd mensen zich die gedupeerd waren door de sluiting. Het gaat om leerlingen die vooruit hadden betaald en om rij-instructeurs die nog salaris krijgen. Ze zouden bij elkaar opgeteld nog honderdduizenden euro’s tegoed hebben van Ferry Aalbregt, die naar Spanje is vertrokken en zegt bedreigd te zijn. Het onderzoek van de politie is nog bezig. ,,Wij bekijken of er strafbare feiten zijn gepleegd”, aldus de woordvoerder. ,,Het kan even duren voor we resultaten hebben. Het is complexe materie.”