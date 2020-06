Rijswijkse burgemeester Michel Bezuijen (53) volgt Charlie Aptroot op: ‘Wat een goede keuze’

De Rijswijkse burgemeester Michel Bezuijen (53) is vanavond voorgedragen als de nieuwe burgemeester van Zoetermeer. Bezuijen neemt het stokje over van Charlie Aptroot.

Michel Bezuijen is sinds 16 september 2013 burgemeester van Rijswijk. Daarvoor was hij onder meer wethouder en loco-burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer. Bezuijen volgde na zijn middelbare school de studie Bestuurskunde. Hij was werkzaam bij het Crisis Onderzoek Team (COT) waarbij hij betrokken was bij de evaluatie van de ramp bij Cindu in Uithoorn in 1992 waarbij een ketel op het terrein van de fabriek explodeerde.

De overstap naar een grotere gemeente betekent voor Bezuijen een hoger salaris. Hoe meer inwoners, hoe meer geld een burgemeester krijgt. Het gaat in dit geval om een bedrag van ruim 1000 euro. En ook al ligt Rijswijk erg dicht bij Zoetermeer, toch moet hij gaan verhuizen naar zijn nieuwe stad.

Aptroot

Bezuijen neemt het stokje over van Charlie Aptroot, die van 2012 tot 30 maart dit jaar de burgemeester van Zoetermeer was. Hij ging met pensioen, maar keerde in mei terug als waarnemend burgemeester van Voorschoten, een taak die hij eerder ook al een jaar lang vervulde in Wassenaar. Van 2003 tot 2012 was hij lid van de Tweede Kamer. Verder was hij van 1990 tot 1996 wethouder van Wassenaar.

Aptroot kondigde op 5 november 2019 na een raadsvergadering zijn vertrek aan. ,,Dat was de start van een mooi, intensief proces om te komen tot een nieuwe burgemeester", zei Jordy Boerboom, de voorzitter van de vertrouwenscommissie, vanavond bij de bekendmaking. Hij bedankte alle sollicitanten: ,,Voor de belangstelling in de prachtige stad Zoetermeer.”

Op Twitter kreeg Bezuijen vanavond vlak na de bekendmaking al een felicitatie van Aptroot: ,,Michel Bezuijen voorgedragen als de nieuwe burgemeester van Zoetermeer. Wat een goede keuze. Ik feliciteer Michel Bezuijen en de Zoetermeerders van harte.”

Ook Marja van Bijsterveldt, de Delftse burgemeester, liet van zich horen op het sociale medium: ,,Supergoed nieuws! Mijn zeer gewaardeerde collega Michel Bezuijen wordt de opvolger van Charlie Aptroot in Zoetermeer. Van harte gefeliciteerd Zoetermeer en Michel! Ik verheug me zeer op het vervolg van onze samenwerking!”

Vertrouwenscommissie

Om 20.00 uur werd in een besloten vergadering door de vertrouwenscommissie haar twee favoriete kandidaten bekendmaakt aan de overige 27 raadsleden. Na deze vergadering volgde een stemronde waarin alle 39 raadsleden van Zoetermeer hun stem uitbrachten. Later op de avond werd in een open vergadering de naam onthuld.

Elf mensen solliciteerden naar het burgemeesterschap, tien mannen en één vrouw, in leeftijd variërend van 35 tot 60 jaar.

De aanbeveling wordt aan Kajsa Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gedaan. Zij stelt een advies op voor de gemeenteraad, waarna de nieuwe burgemeester wordt benoemd voor zes jaar.

Op 1 oktober krijgt Bezuijen de ambtsketen om van waarnemend burgemeester Jan Pieter Lokker, die tot die tijd aanblijft. Hij wordt de 22e burgemeester van Zoetermeer.