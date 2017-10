Roberto gaat tegenwoordig als Rianne door het leven

Jarenlang heeft de Zoetermeerder alles weggestopt. Het duurt vervolgens een lange tijd voordat hij er weer bovenop is. De psychische toestand van Roberto is zo heftig dat de relatie met zijn toenmalige vrouw er niet tegen bestand is. Een vechtscheiding is het gevolg. ,,De rechtbank zei: als je je kinderen nog wil zien, moet je meer man zijn. Weer de vaderrol op je nemen.'' Inmiddels is het jaren geleden dat er voor het laatst contact was met de kinderen.



In een klap raakt Roberto zijn hele gezin kwijt. Hij besluit zijn transitie naar vrouw stop te zetten. ,,Ik was al zoveel verloren. Voor mij hoefde het niet meer. Het bracht me veel ellende. Ik wilde nooit meer dat proces in. Het was het me niet waard.'' Vanaf dat moment leeft en kleedt Roberto zich weer als man. Tot zijn grote geluk leert Roberto daarna, in de periode dat hij als conducteur bij de Nederlandse Spoorwegen werkt, Saskia kennen. De liefde van zijn leven. Al snel krijgen ze kinderen. Vier in totaal. Het leven lacht hen toe. Maar vanaf 2010 wordt Roberto steeds ongelukkiger. ,,Ik zei dingen als: 'ik heb geen zin om ooit zestig te worden'. En als Saskia over pensionering begon, zei ik dat ik er dan 'vast niet meer zou zijn'. Saskia: ,,Het was verschrikkelijk om te horen. Ik omarm het leven enorm. Er is zoveel moois. Het was heel tegenstrijdig; ik als ultieme positivo en Roberto zó somber.'' De link naar transseksualiteit leggen de twee dan nog niet.



Dat verandert als ze een psycholoog bezoeken. Saskia: ,,Ik was zó opgelucht toen de psycholoog zei dat genderdysforie de oorzaak van die somberheid was. Roberto is vrouw en heeft het verlangen om zo te leven. Hier kun je wat mee, dacht ik. Dit is op te lossen.'' Binnen twee jaar is Roberto getransformeerd in Rianne. Saskia is in die periode haar steun en toeverlaat. Maar na de geslachtsveranderende operatie krijgt Saskia het te kwaad. ,,Ik ben erg eenzaam geweest. Er was niemand die zei: Wat knap dat jij je daar doorheen slaat, Sas! Niemand kon er iets mee, waardoor ik mij steeds meer onzichtbaar voelde worden."