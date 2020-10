Roep om wapenstok groeit na mishandeling van handhavers in Zoetermeer: ‘Ze hebben te snel deze coronaklus gekregen’

Definitief: dit jaar géén sinter­klaas­in­tocht in Zoetermeer

17 oktober Het was enigszins te verwachten, maar nu is het definitief: er is dit jaar geen sinterklaasintocht in Zoetermeer. De gemeente denkt nog na over een alternatief voor het kinderfeest. Winkeliersvereniging Stadshart wil de vingers er niet aan branden en trekt zich terug.