Ron Jenner hekelt ‘poppenkast’ in Zoetermeerse politiek: ‘Ze doen het voor zichzelf’

,,Leden van andere partijen die ik in het verleden voor de camera had, begroeten me niet meer of ze lopen met een grote boog om me heen. Ook maakte ik de campagnefoto’s voor LHN, maar in de wandelgangen hoorde ik dat ik mijn laatste foto voor die partij heb gemaakt nu ik bij GOED zit. Maar het zal mij aan m’n derrière oxideren”, zegt Jenner (62).