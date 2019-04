Rovende tieners leggen 16-jarige Zoetermeerder in nekklem: ‘Het was een valstrik’

De naam van het slachtoffer of zijn familie, noch de naam van de wijk waar ze wonen wil ze uitdrukkelijk niet gepubliceerd zien. Alles uit angst voor wraak door de overvallers, want de schrik zit er goed in. ,,Hij is behoorlijk aangedaan, hij is flink geschrokken en angstig. Die fiets kan ons gestolen worden, maar dit is onaanvaardbaar. Maar we zien ook dat hij geluk heeft gehad. Als daar vier volwassen mannen met messen hadden gestaan... Gelukkig is dat niet gebeurd.”



Zijn telefoon heeft hij nog, maar zijn fiets is hij wél kwijt. De Batavus Fonk met groene belettering werd meegenomen door de daders. ,,De voordrager zullen ze er inmiddels wel hebben afgehaald om hem minder herkenbaar te maken”, vermoedt de moeder van het slachtoffer.



Agenten vonden op de plek van het misdrijf wél een andere fiets, en die blijkt achtergelaten door een van de daders. Inmiddels heeft de politie een signalement van de vier verdachten verspreid. Het gaat om een viertal jongens in de leeftijd van 14 tot 16 jaar met een getinte huidskleur. Ze droegen zwarte jassen, een van hen had een opvallende zwarte met groene jas met een patroon. Alle vier waren ze op de fiets. De verdachten zijn tussen de 1.70 en 1.80 meter lang.