Run op verkoelende halsbanden en hondenzonnebrillen

Gelkorrels

In de halsbanden zitten volgens haar speciale gelkorrels. Leg je de band in het water, dan zuigen de korrels de vloeistof op, waardoor de halsband 48 uur lekker koel blijft. ,,Voor knaagdieren hebben we ook nog de icepod." Een schijf met een diameter van 21 centimeter die eerst een aantal uur in de vriezer moet worden gelegd. Hierna kunnen de konijnen of cavia's erop of tegenaan liggen als ze het te heet krijgen.