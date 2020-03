Sam (11) zamelt geld in voor stichting ALS en hoopt op medicijn voor zieke juf

Op verschillende plekken in Zoetermeer hangen ze al. Speciale posters waarmee Sam probeert donateurs te werven voor zijn actie voor stichting ALS. Hoewel de geldinzamelingsactie pas sinds kort loopt, staat de teller al op ruim 2000 euro. Het nieuws dat een van zijn juffen op de Paulusschool, juf Caroline, aan de ziekte lijdt, zorgde ervoor dat hij dit wilde doen, vertelt hij. ,,Ik wilde meer weten over de ziekte, want ik wist eerst nog niet zo goed wat het precies was. Daarom besloot ik mijn spreekbeurt en werkstuk erover te gaan houden en om deze actie op te zetten. Inmiddels weet ik dat er nog geen medicijn tegen de ziekte is en dat vind ik wel heel erg. Daar is veel geld voor nodig”, aldus de 11-jarige jongen.