Sam zamelde duizenden euro’s in voor Stichting ALS: ‘Dat een jochie van 11 dit doet, is geweldig’

Toen juffrouw Caroline ziek werd, veranderde de wereld van Sam. Zijn school hield een inzamelingsactie voor haar, maar de 11-jarige jongen vroeg zich af wat ALS, de ziekte waaraan Caroline lijdt, nou toch precies is. Hij vroeg thuis rond, dook het internet op en vond het verbijsterende antwoord. ,,Het is een ziekte die nog niet genezen kan worden”, legt Sam uit. ,,Het is voor iedereen die het heeft heel heftig.” Met een schok realiseerde hij zich de implicaties voor juffrouw Caroline. ,,Zij is iemand die ik vaak zag en dan is ze er opeens niet meer, dat is heel verdrietig.”