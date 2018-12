Samen bouwen aan wonderlijke sprookjeswereld

Toen Kerkhof twee jaar geleden zijn boek Dizary publiceerde, wist hij al dat het nog maar het begin was van een lange reis. De jaren dat hij zijn sprookjeswereld bij elkaar droomde, leverden stapels schetsboeken en meer dan genoeg materiaal op voor nog meer delen. Maar de Zoetermeerder is nu een stapje verder gegaan. Dizary is voortaan niet alleen een wereld op papier maar ook een ‘project’, vertelt Kerkhof. ,,Ik realiseerde me dat het leuker was als ik Dizary openstelde voor andere schrijvers, kunstenaars en muzikanten die allemaal hun invloed mogen hebben op de wereld die ik heb bedacht. Ik hou wel zelf de regie. Ik heb tenslotte een bepaald idee van hoe ik die wereld voor me zie.”



Het fantasygenre laat de kassa’s goed rinkelen. Tv-series als Game Of Thrones, films als Lord of the Rings en boekenreeksen als Harry Potter trekken wereldwijd een miljoenenpubliek. In de boekhandel staan meterslange rijen aan verhalen die zich afspelen in werelden waar magie echt werkt en eenhoorns en andere fabeldieren alledaagse realiteit zijn. Kerkhof noemde zijn fantasywereld ‘Dizary’, omdat hij op zoek was naar een naam die verwarren, verdwalen en duizelig worden moest uitdrukken. En dat lukt goed in zijn sprookjeswereld, die uit een immens labyrint bestaat.