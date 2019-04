Schaap dood omdat iemand keer op keer schrikdraad uitzet

De apparaten heeft ze laten controleren en werken prima. Het schrikdraad moet dus met opzet zijn uitgeschakeld, is de conclusie van Roggeveen. ,,Want daarvoor moet iemand wel over een hek klimmen en 50 meter lopen om apparaat een uit te zetten. Dan weer terug, 100 meter omlopen om over een ander hek heen te klimmen en 20 meter verder apparaat nummer twee uit te schakelen.”



,,Misschien dat iemand steeds de stroom uitschakelt omdat hij denkt dat het zielig is. Het tegendeel is echter het geval”, zegt Roggeveen. ,,Lammetjes kunnen aan de verkeerde kant van het net terecht komen en zonder moeder overlijden ze door kou en honger. Of schapen lopen de weg op en veroorzaken een ongeluk. Ik hoop echt dat de dader de stroom nu aan laat staan.”



