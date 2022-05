Schietpartij in speeltuin Zoetermeer: één persoon raakt gewond, vier mensen aangehouden

ADO Den Haag beslist beladen tweestrijd met NAC Breda en blijft in de race voor promotie

ADO Den Haag mag blijven hopen op promotie naar de eredivisie. In de eerste ronde van de play-offs versloeg de ploeg van trainer Giovanni Franken NAC vrij eenvoudig. Na de tumultueuze 1-2 zege in Breda van afgelopen dinsdag, won ADO in Den Haag met dezelfde cijfers.

14 mei