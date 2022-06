Scholieren kampen op deze school al 16 jaar met benauwdheid en hoofdpijn

Twaalf keer per minuut een snelheids­be­keu­ring in Nederland, hoeveel in Zoetermeer?

In Nederland werd in 2021 twaalf keer per minuut iemand bekeurd voor te snel rijden. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Independer, de vergelijkingssite voor onder meer verzekeringen, analyseerde de CJIB-cijfers per gemeente. Daaruit blijkt dat in Zoetermeer 9267 bestuurders een prent kregen vorig jaar.

