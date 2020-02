Serine (29) werd slachtoffer van foute bilfillers: ‘Ik ben een tikkende tijdbom’

Wilde ideeën over Zoetermeer­se gevangenis: ‘Heel gevaarlijk zo'n gevangenis in de wijk’

11 februari Deze week in de rubriek Zoetermeer toen het verhaal over de gevangenis. Zoetermeer had twintig jaar een gevangenis in het dorp. Politici waren eerst niet zo blij, maar voerden later actie voor behoud van de werkgelegenheid. Nu het complex leeg staat, zijn er veel wilde ideeën over wat je met zo'n enorme ruimte kunt doen.