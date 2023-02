Shoppen 'bij de buren': binnen 5 uur kom je in de volgende steden met de trein

indebuurt.nl Binnenkij­ken bij Hans: een tafel uit Paleis het Loo en een bad uit Hollywood

Hans Asselman reageerde op onze oproep ‘gezocht: de mooiste tuin van Den Haag’. Hij stuurde een paar foto’s van een heel bijzondere tuin met grote palmbomen en buddha’s. Dat wilden we wel even van dichtbij bekijken. Maar wat we bij Hans thuis zagen, hadden we nooit verwacht. We vielen van de ene verbazing in de andere!