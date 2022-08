Sieradenmaakster Ellen (54) werd dakloos door depressies: ‘Voorbeeld van een groter probleem’

Twee boa's klopten vorige week op het raam van haar busje, toen zij geparkeerd stond aan het Balijbos in Zoetermeer. Ellen Peelen (54) moest weg, want ze sliep in haar voertuig en dat is daar illegaal. Uiteindelijk hadden de boa's begrip voor haar situatie en lieten ze haar staan, waarna ze zelfs haar benzine betaalden zodat ze later kon verplaatsen. ,,Ik reageerde heel emotioneel”, geeft Peelen toe. ,,Dat was een mooi gebaar. Het zat me in die periode allemaal even hoog.” En ja: ze is dakloze, zegt ze. ,,Maar ik ben niet de ‘doorsnee’ dakloze die mensen als stereotype voor zich hebben. Ik ben geen verslaafde. En mijn verhaal klinkt sneu, of zielig, maar dat ben ik niet. Daar ben ik te trots voor.”