Slaagt opstand tegen woontorens De Sniep? Ontwikkelaar bereid om één gebouw te halveren

Man (80) steelt voor 17,75 euro aan kaas en ham uit supermarkt: ‘Kom moeilijk rond van AOW’tje’

De politie in Zoetermeer heeft zaterdagmiddag een 80-jarige man aangehouden, die voor 17,75 euro aan boodschappen had gestolen. Dat gebeurde bij de Albert Heijn in winkelcentrum De Leyens.

24 april