Slachtoffer (17) schietpartij mboRijnland Zoetermeer is leerling van die school

Jongen (17) gewond na schietpar­tij bij school in Zoetermeer: 'Hoorden één harde knal'

Er heeft dinsdagmiddag een schietpartij plaatsgevonden op een parkeerterrein in de buurt van het mboRijnland in Zoetermeer. Een 17-jarige jongen uit Delft is daarbij gewond geraakt en zelf naar het ziekenhuis gegaan. Daar werd hij met spoed behandeld. De politie zoekt in de omgeving naar meerdere verdachten.

