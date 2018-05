Slagerij Timmers verhuist van Den Haag naar Zoetermeer: 'Op de fiets naar de zaak'

In Den Haag hadden ze een ‘piepwinkeltje’, nu heeft de familie Timmers in de eigen wijk in Zoetermeer een grote slagerij mét lunchroom.

De vader van René Timmers zat bij de marine, maar zijn zoon trad niet in zijn voetsporen. ,,Ik heb een hekel aan water.” Timmers jr. werd slager. En zíjn twee zonen, Boy (24) en Robin (23), gingen wel hun pa achterna. Vandaar dat de zaak, die vorige week in winkelcentrum Noordhove werd geopend, ‘Timmers & Zn.’ heet.

Moeder Jacqueline staat er ook. Ze kwam ooit als zaterdaghulpje in de vorige winkel van René Timmers in de Haagse Fahrenheitstraat. ,,Ze heeft zich helemaal opgewerkt”, zegt Timmers lachend. ,,Echt een kanjer.”

Liefst 32 jaar hadden ze hun slagerij in Den Haag. Maar toen er winkelruimte vrijkwam in hun eigen wijk in Zoetermeer waren ze verkocht. ,,We wonen nu op 800 meter van de zaak”, vertelt Timmers. ,,Ik ga letterlijk fluitend naar mijn werk, op de fiets. Mooier kan niet. We gingen elke dag met drie auto’s door de drukte naar Den Haag. Ik ben een echte autoliefhebber, maar dat ging me steeds meer tegenstaan.”

In vergelijking met de slagerij in Den Haag heeft Timmers nu veel meer ruimte. ,,Dat was een ‘piepwinkeltje’ van 75 vierkante meter. Was altijd een beetje behelpen. Hier hebben we 185 vierkante meter. Een verademing.” Er is nu zelfs plek voor tafeltjes om lunch te serveren en ook, tussen 4 en 6, een ‘avondhap’. Zo’n eetgelegenheid hebben niet veel slagers. ,,We zijn anders dan anderen.”

'Vlees met een verhaal'

Timmers & Zn. voert in zijn logo de slagzin ‘Vlees met een verhaal’. Iedere klant krijgt bij zijn bestelling een folder met uitleg over vlees. ,,Mensen beseffen niet wat ze binnenkrijgen”, vertelt Timmers. ,,Dat is vaak heel slecht. Wij willen proberen om mensen te laten nadenken over wat ze kopen.” De reacties over de nieuwe zaak in Noordhove waren in de eerste week enthousiast.

Ambachtelijk slager Timmers haalt zijn vlees uit heel Nederland, secuur uitgezocht. Rundvlees uit Aarlanderveen en Dalfsen, varkensvlees uit Dreumel en kip uit het Vechtdal.

Black angus