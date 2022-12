Snelweg A12 moet binnenkort paar dagen helemaal dicht voor wegtakelen deel Mandelabrug

Dat wordt omrijden, als dat bijna 40 meter lange overspanning van de A12 bij Zoetermeer wordt verwijderd. De snelweg moet daarvoor een paar dagen helemaal worden afgesloten, maakte de gemeente Zoetermeer woensdagochtend bekend. De planning is om dat in de kerstvakantie te doen, maar daar is nog geen zekerheid over omdat de werkvolgorde nog niet bekend is, legde wethouder Marijke van der Meer (openbare ruimte) uit. Ook de duur van de sluiting is nog onbekend. Rijkswaterstaat zal tegen die tijd de omleidingen bekendmaken.

Dinsdagavond werd al duidelijk dat slechts het brugdeel boven de A12 vervangen met worden, de andere drie brugdelen van de in totaal 180 meter lange Mandelabrug krijgen stalen steunconstructies. Daarmee is de brug weer veilig. Alles moet voor 15 januari klaar zijn, dat is de nieuwe deadline die Rijkswaterstaat stelt. De gemeente krijgt dus twee weken meer tijd.

Tijdsdruk

De dertig jaar oude Mandelabrug werd vrijdagavond 2 december in allerijl afgesloten nadat duidelijk was geworden dat de constructie niet veilig was. In het beton waren al eerder scheuren geconstateerd die bij nader onderzoek alle alarmbellen deden afgaan. Verwacht werd dat de karakteristieke geel-blauwe kap van de hele brug af moest en dat ook alle liggers eruit getakeld moesten worden. Rijkswaterstaat wilde de vanwege de vorstperiode die het gevaar zou vergroten de brug aanvankelijk voor 1 januari veilig hebben. Vanwege die tijdsdruk leek de kans om de brug te ondersteunen met staalconstructies erg klein.

Het team dat puzzelt op de brug krijgt echter twee weken extra van Rijkswaterstaat. Tot verrassing van velen dokterde het projectteam daardoor een oplossing uit waarbij slechts een kwart van de brug helemaal verdwijnt en dat vloerdeel wordt vervangen door een tijdelijk brugdeel. Dat is de overspanning boven de A12. De andere drie overspanningen, boven de Randstadrail, het spoor Den Haag-Utrecht en de Zuidweg, krijgen dus steunconstructies. Het projectteam hoopt op die delen de kap van glas en staal te kunnen laten staan. ,,Mogelijk moeten we wel de ramen er uit halen om de windbelasting te verminderen", zei projectleider Dennis Dierikx.

Volledig scherm Marijke van der Meer, wethouder in Zoetermeer © Gemeente Zoetermeer

De steun bestaat uit onderheide stalen palen die de helft van het gewicht overnemen van de staanders. Daar zitten de grootste scheuren in, precies op de plekken waar de liggers er op rusten waardoor de brug onveilig is. ,,Mochten de nokken van de staanders het begeven, dan kunnen de palen dat opvangen", zegt Dierikx. De palen komen naast de sporen te staan, en bij de Zuidweg zal de weg deels verlegd moeten worden om het aantal rijstroken te behouden. Tijdens het bouwen van de steunen zal er verkeershinder zijn.

Geweldig

De meest ingewikkelde optie, de kap en alle vloerdelen wegtakelen en een noodbrug bouwen, is daarmee van tafel. Die optie bleek ook erg lastig omdat dan het treinverkeer tussen Gouda en Den Haag moest worden stilgelegd omdat de bovenleiding aan het brugdek vastzit. ,,Dit is dus een geweldige oplossing", zegt Van der Meer. ,,We krijgen door hierdoor tijd om te werken aan ons plan voor een nieuwe brug over spoor en snelweg.”

Quote Dit is dus een geweldige oplossing Marijke van der Meer

Over kosten kan de gemeente nog niks zeggen, eerder zei Van der Meer al dat de tijdelijke maatregelen de gemeente een ‘bak geld’ kosten. Een nieuwe brug zat al in de planning en levert dus geen onverwachte uitgaven op, zegt Van der Meer.

Volledig scherm De Mandelabrug is sinds begin december afgesloten. © Nico Schouten

Meer lezen over de Nelson Mandelabrug? Dat kan hier!