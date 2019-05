SnowWorld moet verder zonder oprichter Koos Hendriks: ‘De sneeuw wordt ingeruild voor strandzand’

UPDATE Brand in banden­loods kan vervelend staartje krijgen voor landbou­wers

6 mei De brand in een loods vol autobanden aan de Hoekeindseweg in Bleiswijk kan nog een naar staartje krijgen voor landbouwers. Bij de zeer grote brand zijn roetdeeltjes vrijgekomen en mogelijk neergedaald op de gewassen, waardoor die gevaarlijk zijn voor consumptie. Drie mensen zijn vanwege de brand in het ziekenhuis opgenomen met ademhalingsklachten.