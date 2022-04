SnowWorld trekt met Adventure Valley de zomer in

Vernieti­gings­ver­zoek aan Justitie haalt tot nu toe weinig uit: minister antwoordt niet

Of de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) het rapport over moslims in Zoetermeer wil vernietigen? De gemeente weet het niet, want ze kreeg nog geen antwoord van de minister op die vraag.

26 april