Somalische jongen blijft 15 jaar oud hoewel hij dat niet kán zijn

Per abuis had de zus van de Somalische jongen bij binnenkomst in Nederland de geboortedatum verkeerd doorgegeven: volgens de slecht Nederlands sprekende zus kwam hij uit 2003, maar eigenlijk zou hij geboren zijn in 1999 en moet hij dus nu inmiddels negentien jaar oud zijn. Het is een fout met grote gevolgen; hij mag nog een tijd geen druppel alcohol drinken, scooter rijden zit er nog niet in en een auto besturen duurt nog jaren. Ook als de jongen gecontroleerd wordt op straat, slaat hij een flater. Het is al voorgekomen dat de politie denkt dat hij een vals ID bij zich had, omdat de agenten de leeftijd niet geloofden.



Een leeftijdsonderzoek, waarbij uitgroei van botten en dergelijke wordt bekeken, moest uitsluitsel bieden. Daaruit bleek dat hij helemaal geen vijftien kán zijn, maar toch echt negentien is.



De gemeente Zoetermeer wilde ondanks dit onderzoek de basisadministratie niet wijzigen. Daarom moest de Raad van State uitsluitsel geven. Ook die zwichtte niet voor het leeftijdsonderzoek, bleek vandaag bij de uitspraak en vond die uitkomst niet voldoende om de leeftijd in de basisadministratie van de gemeente te wijzigen. Volgens de Raad wordt in principe de eerste in Nederland opgegeven en vastgelegde leeftijd als uitgangspunt genomen.