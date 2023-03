Speel psychopaat tijdens de horror night van de bloedbank in de bioscoop

indebuurt.nlDe horrorfilm Evil Dead Rise is binnenkort in de bios te zien en dat wordt vrijdag 21 april in de Kinepolis bioscoop in het Stadshart gevierd met een bloederige horror night.

Tijdens de horror night kun je, met film props waaronder plaktattoos en nepbloed, zelf een bloederig slachtoffer spelen of de moordlustige psychopaat. De horrornight is in samenwerking met Sanquin die aandacht wil vragen voor het belang van donorbloed.

Bloed doneren

Voor de horrorfilmreeks Evil Dead is heel veel (nep) bloed gebruikt. Bij deel vijf, die net uit is, is zelfs zoveel bloed gebruikt dat de makers een productielijn met nepbloed moesten opzetten. Jammer genoeg kun je écht bloed niet in de fabriek maken en daarom wordt er tijdens deze horrornacht aandacht besteed aan bloeddonatie. “Want zonder bloed is het helemaal horror”.

Sanquin zorgt onder andere voor de levering van bloed aan ziekenhuizen. Merlijn van Hasselt, woordvoerder van Sanquin, hoopt dat de bezoekers van horror night genieten van hun avond terwijl zij doordrongen raken van het belang van bloed: “Bloedtransfusies zijn van levensbelang. Voor mensen met kanker, voor chronische patiënten of voor iemand na een auto-ongeluk. Daarom grijpt Sanquin deze kans om de boodschap te onderstrepen: de echte horror begint pas als er onvoldoende donors zijn.” Met deze filmactie hoopt Sanquin dan ook om meer bloeddonoren te krijgen. Klik hier voor meer informatie over het doneren van bloed.

Evil Dead Rise

Deel vijf van de Evil Dead reeks is vanaf 20 april in de bioscoop te zien. Evil Dead Rise draait om een jonge vrouw genaamd Beth, die haar alleenstaande moeder, zus Ellie en haar familie bezoekt in Los Angeles. Wanneer iemand een demoon laat ontsnappen, moeten ze samen vechten om hun familie te beschermen.

Tijdens de horror night van bioscoop Kinepolis op vrijdag 21 april kun je deze film zien in een bijzonder bloederige setting. De horror night begint om 22.00 uur en een ticket kost 13 euro. Je kunt ook een cosy seat boeken waarbij je samen aan een tafeltje gaat zitten. Je betaalt dan 15,85 euro per persoon. Klik hier om een ticket te bestellen.

