Spoedeisende Eerste Hulp gaat weer open, maar alleen overdag: ‘Verre van ideaal’

Dat staat in het openingsplan voor de SEH dat het gemeentebestuur ontving. Het ziekenhuis sloot deze zomer de SEH deels vanwege personeelstekort . De directie van het LangeLand beloofde de SEH per 1 oktober 24 uur per dag en zeven dagen in de week te openen, maar komt nu tóch met de beperking dat tussen 21.00 en 8.00 uur geen ambulancepatiënten kunnen worden gebracht. Patiënten die de naastgelegen huisartsenpost doorstuurt naar de SEH krijgen wel acute zorg. De regeling heeft geen gevolgen voor de geboortezorg en acute kindergeneeskunde. Het ziekenhuis verwacht dat gemiddeld vier patiënten per nacht worden doorverwezen naar ziekenhuizen in de buurt.

Gemoedsrust

Wethouder Ingeborg ter Laak (zorg) noemt het voorstel in een brief aan de gemeenteraad ‘verre van ideaal’. ,,De nabijheid van een SEH geeft veel burgers hetzelfde geruststellende gevoel als de aanwezigheid van een brandweerkazerne in de buurt. In die zin is de gemoedsrust van de Zoetermeerders met de gedeeltelijke sluiting van de SEH van 2 augustus tot 1 oktober al verstoord. Op papier lijkt de impact misschien beperkt: een inwoner van Zoetermeer die in de huidige situatie tussen dinsdag en vrijdag onverhoopt met de ambulance naar de SEH moet doet er gemiddeld zo’n zeven minuten langer over, wat nog ruimschoots binnen de bestaande 45-minutennorm was. Maar je komt dan wel uit in Den Haag, Leiden, Delft of Gouda, wat voor familie of naasten ook verder weg is.”