Sportschool van 1 miljoen ging niet door, nu trekt gemeente zelf de portemonnee voor 2B-Home

Acht punten uit acht wedstrij­den: waarom ADO in de Keuken Kampioen Divisie staat waar het staat

ADO Den Haag is het seizoen met acht punten uit evenveel duels dramatisch begonnen. Het contrast met hoe vorig seizoen bijna promotie naar de eredivisie werd behaald, is enorm. Al is het vanwege het gebrek aan Haagse bluf, een speelplan, niet leverende sterkhouders én aanwinsten die teleurstellen wel te verklaren.

11:11