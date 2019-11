Stadsbussen EBS zijn moeilijker toegankelijk: 'Laat reiziger met rolstoel niet staan'

,,We krijgen klachten dat mensen niet de bus in konden, doordat de chauffeur in de drukke bus niet naar de achterdeur kon lopen om de plank neer te leggen", vertelt Roel van der Vlies van Zó! Zoetermeer. ,,Het kan niet zo zijn dat mensen met een handicap niet met de bus kunnen."

De bussen van EBS hebben een plank die handmatig moet worden uitgeklapt. De vorige vervoerder had een elektrisch platform. ,,We gaan terug in de tijd", vindt Van der Vlies. Het stadsbestuur antwoordt op schriftelijke vragen van Zó! Zoetermeer dat dat komt door de grote storingsgevoeligheid van de oprijplaat. ,,Daar ga ik nog verder naar kijken. We kunnen wel mensen naar de maan brengen en elektrische auto's laten rondrijden, maar een elektrisch platform is storingsgevoelig?", pareert Van der Vlies. ,,EBS kan daar iets aan doen, het stadsbestuur niet. Maar met onze vragen geven we in elk geval een signaal af, zodat er hopelijk beter op wordt gelet."

150 haltes

In Zoetermeer is 83 procent van de 150 bushaltes toegankelijk, zo blijkt uit de beantwoording van de vragen. De norm is 70 procent. ,,Ik ben blij dat dit percentage zo hoog is in Zoetermeer, want het kan niet zo zijn dat iemand bij de halte aankomt en daar dan blijkt dat die niet toegankelijk is." De toegankelijkheid van Zoetermeer voor mensen met een handicap moet echt beter, vindt de Zó! Zoetmeerder. De partij is veel bezig met het onderwerp. ,,Ik ben gezond van lijf en leden, maar gezonde mensen hebben vaak geen erg in details waar mensen met een handicap last van hebben." Het gaat dan om zaken als het liftknopje. ,,Ook moeten sommige winkels nog beter toegankelijk worden."