Stadsdichter Robbert en Margareth woonden na één week al samen: ‘We gooiden alles op tafel’

Hoe hebben jullie elkaar ontmoet?

Robbert: ,,Tijdens een moordweekend. Met een gezelschap sluit je jezelf in een jeugdherberg op. Onder de tachtig bezoekers zijn twintig acteurs. Halverwege de avond wordt een ‘moord’ gepleegd en in teams krijg je 24 uur om die op te lossen. Margareth en ik zaten in hetzelfde team. Dat weekend wisselden we geen nummers uit, maar een paar weken later was de reünie. Toen ik naar huis ging riep ik, wie komt er morgen bij me eten? Margareth schreeuwde zo hard ‘ik’ dat niemand meer ja durfde te zeggen.”



Margareth: ,,Toen was er zeker een vonk tussen ons.”



Robbert: ,,En de avond van ons etentje praatten we tot zes uur in de ochtend.”