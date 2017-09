'Stadshart Zoetermeer gaat in de verkoop'

Vastgoedfonds Unibail-Rodamco doet het winkelcentrum Stadshart Zoetermeer in de verkoop. Dat bevestigt een bron tegenover deze krant. De verkoop moet miljoenen in het laatje brengen. De vastgoedreus is sinds 2015 bezig met een grootscheepse upgrade van het winkelcentrum.

Het Amerikaanse financiële persbureau Bloomberg, dat het nieuws afgelopen vrijdag naar buiten bracht, baseert zich op ‘ingewijden’. Unibail-Rodamco wil zelf niet reageren. ,,We geven nooit een reactie op geruchten uit de markt”, aldus een woordvoerder van de vastgoedgigant. Ook vastgoedadviseur Cushman & Wakefield, die in de arm genomen zou zijn om de verkoop in goede banen te leiden, onthoudt zich van commentaar.

Toch kan een goed ingevoerde bron, die anoniem wil blijven, aan deze krant bevestigen dat het winkelcentrum inderdaad in de verkoop staat. Volgens een voorlopige schatting kan de verkoop van winkelcentrum Stadshart Zoetermeer ettelijke miljoenen in het laatje van Unibail-Rodamco brengen.

Jammer

De voorgenomen verkoop komt als een volslagen verrassing. Johan van Doorn, de voorzitter van winkeliersvereniging Stadshart, geeft aan ‘van niets’ te weten. Unibail-Rodamco is sinds 2015 bezig met een grootscheepse upgrade van het winkelcentrum. ,,Ze hebben 30 miljoen in het Stadshart gestoken. Als winkelier zou ik heel blij zijn met een eigenaar die zoveel geld investeert in het Stadshart. Een verkoop zou jammer zijn”, vindt Van Doorn.

Quote Vast­goed­com­plexen wisselen regelmatig van eigenaar, ook in Zoetermeer Gemeentewoordvoerder

Ook de gemeente weet nog van niks. ,,De gemeente is officieel niet op de hoogte gesteld”, laat een woordvoerder weten. ,,Vastgoedportefeuilles en vastgoedcomplexen wisselen regelmatig van eigenaar, ook in Zoetermeer. Het belang van de gemeente is dat we een goed en aantrekkelijk winkelbestand en een mooie binnenstad hebben”, verduidelijkt de gemeentewoordvoerder.

Recent kwam Unibail-Rodamco nog in het nieuws als zelfverklaard tegenstander van de Holland Outlet Mall. Dit miljoenenproject liep op de klippen omdat ontwikkelaar Provast zich deze maand terugtrok.