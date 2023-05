Stakende medewerkers over nieuw aanbod Albert Heijn: ‘Ze spelen een vies spelletje’

Nieuw bedrijfs­pand is bijna klaar, maar onderne­mers mogen er niet in om conflict over een miljoen

Het leek de kopers nog zo mooi: hun eigen, gloednieuwe pand op het moderne bedrijvenpark Oudeland in Lansingerland. Het goede nieuws: de nieuwbouw is bijna klaar. Het slechte nieuws: ze kunnen er niet in, omdat de hoofdaannemer en de onderaannemer met elkaar in de clinch liggen.