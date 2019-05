Station Lansingerland-Zoetermeer is even mooi als maf: Wie stapt er in the middle of nowhere in of uit een trein?

Aan de rand van Zoetermeer is vrijdag een nieuw station officieel geopend. Het is een even mooi als maf station. Wie stapt er hier nu in the middle of nowhere in of uit een trein? Vanaf de ingebruikname in december zijn dat er dus al meer dan waar iedereen op durfde te hopen.



Het station aan de rand van het Groene Hart voldoet duidelijk aan een behoefte. En dat is eigenlijk ook best logisch. Vanaf dit station ben je met de trein in 10 minuten in Gouda, in 18 minuten op Den Haag Centraal en in precies een halfuur in hartje Utrecht.