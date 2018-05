Statushouders leren Nederlands vooral op de werkvloer

Video Jonge voetballer­tjes laten hun skills zien tijdens Nationale Straatvoet­bal­dag

5 mei Op twintig locaties in Nederland werd vandaag de Nationale Straatvoetbaldag gehouden, zo ook in Zoetermeer. De dag stond in het teken van 'samenspel, vrijheid, respect en plezier'. In Zoetermeer lieten de jonge voetballertjes op het buitenterrein van het SilverDome hun skills zien.