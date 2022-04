Stedin bouwt twee nieuwe transformatorstations om vraag naar elektriciteit aan te kunnen

haagse harry ‘Niet Harry, maar de spelers zijn de grootste helden van de Invictus Games’

Harry, Harry, Harry, mompelt Jacqueline van Rijk. ,,Het is harstikke leuk dat hij hier is”, zegt ze doelend op de Invictus Games, ,,maar kunnen we het ook nog over iets anders hebben dan de prins? Hij is niet de grootste held van deze spelen, dat zijn de sportende oorlogsveteranen. Zij zijn de échte grootheden. Voor hen kom ik.”

