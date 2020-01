Steven (15) jaagt op wereldrecord op Zoetermeerse kartbaan: 734 kilometer in 24 uur

De jonge kartrijder uit Alphen doet zijn recordpoging op 20 januari op de kartbaan aan de Wattstraat om geld in te zamelen voor Het Vergeten Kind. Dit goede doel zet zich in voor de 50.000 kinderen in Nederland die geen vaste thuis hebben. ,,Ik wilde altijd al iets doen voor het goede doel, maar ik had nooit verwacht dat het zo’n groot evenement ging worden”, zegt de 15-jarige Alphenaar. ,,Ik heb het zelf goed thuis. Ik vind het rot dat dat niet voor ieder kind vanzelfsprekend is, want anderen verdienen ook een warm thuis.’’